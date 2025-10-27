Chengdu Qian Feng Electronics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Chengdu Qian Feng Electronics hat am 25.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,20 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,340 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Chengdu Qian Feng Electronics 5,87 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,08 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at