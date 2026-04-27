27.04.2026 06:31:29

Chengdu Qian Feng Electronics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Chengdu Qian Feng Electronics hat sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,21 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,440 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,56 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 167,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,69 Milliarden CNY in den Büchern standen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,820 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chengdu Qian Feng Electronics -1,250 CNY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 27,67 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 90,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Chengdu Qian Feng Electronics einen Umsatz von 14,50 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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