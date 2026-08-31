Chengdu Qian Feng Electronics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Chengdu Qian Feng Electronics hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,240 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,50 Milliarden CNY – ein Plus von 30,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chengdu Qian Feng Electronics 5,74 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at