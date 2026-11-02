Chengdu Qian Feng Electronics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Chengdu Qian Feng Electronics hat am 31.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,87 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,76 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at