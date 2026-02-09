Chengdu Qinchuan Iot Technology A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chengdu Qinchuan Iot Technology A hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Chengdu Qinchuan Iot Technology A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,30 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,150 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 50,9 Millionen CNY, gegenüber 58,2 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,43 Prozent präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,740 CNY beziffert. Im Vorjahr waren -0,410 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 14,81 Prozent auf 270,01 Millionen CNY. Im Vorjahr hatte Chengdu Qinchuan Iot Technology A 316,95 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at