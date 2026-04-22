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22.04.2026 06:31:29
Chengdu Qinchuan Iot Technology A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Chengdu Qinchuan Iot Technology A hat am 21.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,15 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,190 CNY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Chengdu Qinchuan Iot Technology A 62,0 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 56,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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