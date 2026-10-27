Chengdu Screen Micro-electronics A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Chengdu Screen Micro-electronics A veröffentlichte am 24.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 48,0 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chengdu Screen Micro-electronics A einen Umsatz von 45,6 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at