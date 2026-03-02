Chengdu Screen Micro-electronics A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Chengdu Screen Micro-electronics A lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,21 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,230 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Chengdu Screen Micro-electronics A mit einem Umsatz von insgesamt 45,3 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 1,73 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,200 CNY beziffert. Im Vorjahr waren -0,210 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 33,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 191,90 Millionen CNY, während im Vorjahr 143,71 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

