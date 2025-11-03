Chengdu Sino-Microelectronics Tech A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Chengdu Sino-Microelectronics Tech A äußerte sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0,04 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chengdu Sino-Microelectronics Tech A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 CNY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 162,0 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Chengdu Sino-Microelectronics Tech A 141,7 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at