Chengdu Sino-Microelectronics Tech A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Chengdu Sino-Microelectronics Tech A hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Chengdu Sino-Microelectronics Tech A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,09 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 146,6 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 26,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 199,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at