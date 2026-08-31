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31.08.2026 06:31:29
Chengdu Sino-Microelectronics Tech A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Chengdu Sino-Microelectronics Tech A hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Chengdu Sino-Microelectronics Tech A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,09 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 146,6 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 26,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 199,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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