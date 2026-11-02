Chengdu Sino-Microelectronics Tech A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Chengdu Sino-Microelectronics Tech A lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Chengdu Sino-Microelectronics Tech A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,11 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 37,49 Prozent auf 101,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Chengdu Sino-Microelectronics Tech A 162,7 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at