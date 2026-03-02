Chengdu Xgimi Technology A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Chengdu Xgimi Technology A hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 CNY gegenüber 2,34 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 1,14 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,12 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,20 CNY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1,13 Milliarden CNY umgesetzt wurden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,13 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 1,75 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,38 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 3,47 Milliarden CNY ausgewiesen.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 2,96 CNY je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 3,64 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at