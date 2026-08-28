Chengdu Xuguang Electronics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Chengdu Xuguang Electronics gab am 27.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,05 CNY, nach 0,040 CNY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chengdu Xuguang Electronics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 543,2 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 441,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at