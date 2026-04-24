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24.04.2026 06:31:29
Chengdu Zhimingda Electronics A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Chengdu Zhimingda Electronics A präsentierte in der am 23.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 CNY gegenüber 0,050 CNY im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chengdu Zhimingda Electronics A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 108,4 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 80,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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