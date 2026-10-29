Chengdu Zhimingda Electronics A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chengdu Zhimingda Electronics A hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,39 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chengdu Zhimingda Electronics A 0,260 CNY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Chengdu Zhimingda Electronics A mit einem Umsatz von insgesamt 154,9 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 216,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 28,56 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at