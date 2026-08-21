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21.08.2026 06:31:29
Chengdu Zhimingda Electronics A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Chengdu Zhimingda Electronics A präsentierte in der am 20.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,21 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,150 CNY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 188,4 Millionen CNY – eine Minderung von 11,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 214,1 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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