Chengdu Zhimingda Electronics A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Chengdu Zhimingda Electronics A hat am 24.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 CNY. Im Vorjahresviertel waren -0,070 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 342,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 216,8 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 49,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at