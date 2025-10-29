Chengshang Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Chengshang Group lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 537,2 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 526,7 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at