Chengshang Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Chengshang Group lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 29,59 Prozent auf 421,1 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Chengshang Group 598,0 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at