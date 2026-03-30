Chengshang Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Chengshang Group lud am 28.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Chengshang Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,17 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 CNY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 589,9 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 543,1 Millionen CNY.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,140 CNY. Im Vorjahr waren 0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,34 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 12,64 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,68 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at