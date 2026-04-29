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29.04.2026 06:31:29
Chengshang Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Chengshang Group ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chengshang Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,66 Prozent zurück. Hier wurden 508,4 Millionen CNY gegenüber 640,8 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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