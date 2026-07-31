Chengtun Mining Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Chengtun Mining Group äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,27 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,250 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chengtun Mining Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,91 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 8,14 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at