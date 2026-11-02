Chengtun Mining Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Chengtun Mining Group hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Chengtun Mining Group 0,210 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,67 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,91 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at