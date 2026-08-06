Cheniere Energy Aktie
WKN: 580884 / ISIN: US16411R2085
|
06.08.2026 14:02:11
Cheniere Energy Announces Higher Net Income In Q2, Raises Consolidated Adj. EBITDA Outlook For FY26
(RTTNews) - Cheniere Energy, Inc. (LNG) announced the financial results for the second quarter, reporting a net income of $3,068 million, or $14.65 per share, compared to $1,626 million, or $7.30 per share, in the previous year.
Adjusted net income was $632 million, up from $498 million in 2025.
Revenues rose 24 percent, to $5,732 million from last year's $4,641 million.
Consolidated adjusted EBITDA increased to $1,804 million from $1,416 million in the prior year.
The company raised its consolidated adjusted EBITDA to $7.90 billion-$8.40 billion for full-year 2026 from the previously announced $7.25 billion-$7.75 billion.
In the pre-market hours, LNG is trading at $265.39, up 4.15 percent on the NYSE.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cheniere Energy IncShs
|
05.08.26
|Ausblick: Cheniere Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Cheniere Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Cheniere Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Cheniere Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Cheniere Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Cheniere Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Cheniere Energy IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cheniere Energy IncShs
|222,10
|-2,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.