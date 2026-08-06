Cheniere Energy Announces Higher Net Income In Q2, Raises Consolidated Adj. EBITDA Outlook For FY26

(RTTNews) - Cheniere Energy, Inc. (LNG) announced the financial results for the second quarter, reporting a net income of $3,068 million, or $14.65 per share, compared to $1,626 million, or $7.30 per share, in the previous year.

Adjusted net income was $632 million, up from $498 million in 2025.

Revenues rose 24 percent, to $5,732 million from last year's $4,641 million.

Consolidated adjusted EBITDA increased to $1,804 million from $1,416 million in the prior year.

The company raised its consolidated adjusted EBITDA to $7.90 billion-$8.40 billion for full-year 2026 from the previously announced $7.25 billion-$7.75 billion.

In the pre-market hours, LNG is trading at $265.39, up 4.15 percent on the NYSE.