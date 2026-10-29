Cheniere Energy Raises FY26 Outlook, Stock Rises In Pre-Market

(RTTNews) - Thursday, Cheniere Energy, Inc. (LNG) announced its decision to raise its financial outlook for the fiscal year 2026.

The company now expects consolidated adjusted EBITDA of $8.75 billion to $9.25 billion, compared to the previously estimated $7.90 billion to $8.40 billion.

Also, it sees distributable cash flow of $6.05 billion to $6.55 billion, instead of the previously estimated $5.30 billion to $5.80 billion.

In pre-market hours, LNG was trading at $309.51, up 3.96 percent on the NYSE.