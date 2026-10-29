Cheniere Energy Aktie
WKN: 580884 / ISIN: US16411R2085
|
29.10.2026 14:20:43
Cheniere Energy Raises FY26 Outlook, Stock Rises In Pre-Market
(RTTNews) - Thursday, Cheniere Energy, Inc. (LNG) announced its decision to raise its financial outlook for the fiscal year 2026.
The company now expects consolidated adjusted EBITDA of $8.75 billion to $9.25 billion, compared to the previously estimated $7.90 billion to $8.40 billion.
Also, it sees distributable cash flow of $6.05 billion to $6.55 billion, instead of the previously estimated $5.30 billion to $5.80 billion.
In pre-market hours, LNG was trading at $309.51, up 3.96 percent on the NYSE.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cheniere Energy IncShs
|
28.10.26
|Ausblick: Cheniere Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Cheniere Energy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Cheniere Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Cheniere Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Cheniere Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Cheniere Energy IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cheniere Energy IncShs
|295,30
|3,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.