Chennai Meenakshi Multispeciality Hospital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Chennai Meenakshi Multispeciality Hospital präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 85,9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 86,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at