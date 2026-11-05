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05.11.2026 06:31:28
Chennai Meenakshi Multispeciality Hospital präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Chennai Meenakshi Multispeciality Hospital hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,39 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,200 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Chennai Meenakshi Multispeciality Hospital hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 86,4 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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