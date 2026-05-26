Chennai Meenakshi Multispeciality Hospital: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Chennai Meenakshi Multispeciality Hospital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,420 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 98,1 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chennai Meenakshi Multispeciality Hospital einen Umsatz von 91,7 Millionen INR eingefahren.

Chennai Meenakshi Multispeciality Hospital hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,500 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,840 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 370,39 Millionen INR – ein Plus von 10,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Chennai Meenakshi Multispeciality Hospital 336,10 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at