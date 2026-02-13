Chennai Meenakshi Multispeciality Hospital stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Chennai Meenakshi Multispeciality Hospital hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,72 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chennai Meenakshi Multispeciality Hospital -0,840 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 88,3 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 91,1 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at