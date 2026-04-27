Chennai Petroleum: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Chennai Petroleum gab am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 95,48 INR gegenüber 31,56 INR im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,50 Prozent auf 168,17 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 172,49 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 208,36 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 14,38 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Chennai Petroleum mit einem Umsatz von insgesamt 636,40 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 706,64 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um -9,94 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at