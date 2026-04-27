27.04.2026 06:31:29

Chennai Petroleum: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Chennai Petroleum gab am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 95,48 INR gegenüber 31,56 INR im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,50 Prozent auf 168,17 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 172,49 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 208,36 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 14,38 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Chennai Petroleum mit einem Umsatz von insgesamt 636,40 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 706,64 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um -9,94 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei zieht kräftig an
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen