26.01.2026 06:31:29
Chennai Petroleum gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Chennai Petroleum hat am 24.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 67,26 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 INR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 156,83 Milliarden INR gegenüber 129,25 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
