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23.10.2026 06:31:29
Chennai Petroleum mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Chennai Petroleum hat am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 150,90 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chennai Petroleum noch ein Gewinn pro Aktie von 48,30 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Chennai Petroleum im vergangenen Quartal 205,58 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chennai Petroleum 163,27 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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