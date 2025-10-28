|
Chennai Petroleum veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Chennai Petroleum ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chennai Petroleum die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 48,30 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -42,560 INR je Aktie erzielt worden.
Chennai Petroleum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 163,27 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 120,86 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
