Chernomorski: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Chernomorski hat sich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,090 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at