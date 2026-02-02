Chernomorski hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Chernomorski hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,17 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chernomorski 0,410 EUR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at