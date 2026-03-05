Chernomorski: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Chernomorski lud am 03.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,040 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,080 EUR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,120 EUR je Aktie erzielt worden.

Chernomorski hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,28 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 392,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 0,26 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

