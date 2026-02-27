Cherry Hill Mortgage Investment legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cherry Hill Mortgage Investment präsentierte in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 37,42 Prozent auf 24,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 39,2 Millionen USD gelegen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,110 USD. Im Vorjahr waren 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Cherry Hill Mortgage Investment im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 11,85 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 105,39 Millionen USD im Vergleich zu 119,56 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at