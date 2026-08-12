Cherry Hill Mortgage Investment öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cherry Hill Mortgage Investment hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Cherry Hill Mortgage Investment 35,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 38,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at