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28.05.2026 06:31:29
Cherry Street Capital: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Cherry Street Capital hat am 26.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Cherry Street Capital ebenfalls 0,020 CAD je Aktie eingebüßt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,2 Millionen CAD – ein Plus von 2,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cherry Street Capital 8,0 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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