Cherry Street Capital gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cherry Street Capital hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,4 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 8,1 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at