Cherry Street Capital hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cherry Street Capital hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cherry Street Capital ein Ergebnis je Aktie von -0,040 CAD vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cherry Street Capital in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,3 Millionen CAD im Vergleich zu 8,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,110 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,270 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Cherry Street Capital hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 32,65 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 28,26 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at