Cherry Street Capital legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cherry Street Capital hat am 30.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,36 Prozent auf 8,3 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,3 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at