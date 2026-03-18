18.03.2026 06:31:28

Cherry Trading Company Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Cherry Trading Company Registered lud am 16.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,60 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cherry Trading Company Registered 0,570 SAR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Cherry Trading Company Registered 153,0 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 133,4 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Cherry Trading Company Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,37 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,10 SAR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,83 Prozent auf 517,89 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 459,02 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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