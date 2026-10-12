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12.10.2026 06:31:29
Cherrypick Games Spolka Akcyjna Bearer: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Cherrypick Games Spolka Akcyjna Bearer ließ sich am 09.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cherrypick Games Spolka Akcyjna Bearer die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 0,04 PLN gegenüber 0,100 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 72,55 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,1 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,5 Millionen PLN umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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