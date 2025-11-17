|
Cherrypick Games Spolka Akcyjna Bearer stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Cherrypick Games Spolka Akcyjna Bearer hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS lag bei 0,06 PLN. Im letzten Jahr hatte Cherrypick Games Spolka Akcyjna Bearer einen Gewinn von -0,430 PLN je Aktie eingefahren.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63,16 Prozent auf 0,3 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,2 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
