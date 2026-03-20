Chery Automobile: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Chery Automobile hat am 18.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,91 USD, nach 26,42 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37,50 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 41,77 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at