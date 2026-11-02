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02.11.2026 06:31:29
Chery Automobile gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Chery Automobile hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es stand ein EPS von 1,08 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chery Automobile noch ein Gewinn pro Aktie von 0,880 HKD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 113,94 Milliarden HKD, während im Vorjahreszeitraum 80,02 Milliarden HKD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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