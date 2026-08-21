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21.08.2026 06:31:29
Chery Automobile informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Chery Automobile stellte am 20.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,87 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Chery Automobile 0,940 HKD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 89,10 Milliarden HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 79,17 Milliarden HKD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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