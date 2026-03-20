Chery Automobile mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Chery Automobile hat am 18.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,72 HKD. Im Vorjahr waren 51,53 HKD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Chery Automobile in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 325,67 Milliarden HKD im Vergleich zu 292,63 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at