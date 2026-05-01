Chery Automobile mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Chery Automobile gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,81 HKD. Im Vorjahresviertel waren 16,72 HKD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 74,33 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chery Automobile einen Umsatz von 72,94 Milliarden HKD eingefahren.

Redaktion finanzen.at